Maradona, la confessione dell’ex medico: “La sua morte? Per me è stata suicidio. Ci aveva già provato in passato”

Alfredo Cahe getta nuove ombre sulla scomparsa di Diego Armando Maradona.

Ad un mese dalla morte della leggenda argentina, l’ex medico del numero 10, ha svelato alcuni dettagli relativi proprio alla scomparsa dell’ex Campione del Mondo: spentosi lo scorso 25 novembre a Buenos Aires. Alfredo Cahe, intervenuto nel corso delle trasmissioni Intratables e Confrontados, ha detto la sua sulle condizioni di Maradona prima della morte svelando inoltre un particolare retroscena legato al passato dell’ex Napoli.

“Maradona aveva una lesione cerebrale, ma non l’Alzheimer come si diceva. E il farmarco che stava assumendo non era adeguato. Diego aveva bisogno di pace e tranquillità e non riusciva a raggiungerle attraverso i farmaci. Per come la vedo io – ha continuato Cahe – la sua morte è stata un suicidio: Diego era stanco di vivere e si è lasciato andare, non ce la faceva più. E ha avuto intorno persone che non si sono prese cura di lui come avrebbero dovuto. L’ultima volta che l’ho visto Diego era completamente sedato e non mi è stato permesso di parlare con nessuno”.

Il medico ha poi ricordato un episodio verificatosi a Cuba in cui, secondo Cahe, Maradona tentò il suicidio: “Lì gli autobus pubblici sono chiamati guagua. In un’occasione Diego ne puntò uno con la sua auto cercando di uccidersi. A noi disse: ‘Non l’ho visto, me lo sono trovato di fronte, ma si è salvato per miracolo”.