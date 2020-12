Maradona, emergono prime notizie dell’autopsia: ecco com’è realmente morto El Pibe de Oro

La morte di Diego Armando Maradona continua a far discutere il mondo intero.

Il Pibe de Oro è scomparso lo scorso 25 novembre nella sua casa di Tigre, a Buenos Aires, a causa di un’insufficienza cardiaca acuta provocata da un edema polmonare acuto, con cardiomiopatia dilatativa. La sua morte, da una parte, ha spiazzato l’intero mondo del calcio, dall’altra, ha riacceso numerose polemiche sulla vita che il Diez ha condotto durante la sua gloriosa e vincente carriera.

Oggi, a quasi un mese dalla morte di Maradona, emergono le prime notizie dell’autopsia. Secondo quanto anticipato dal quotidiano sportivo Olé, le analisi hanno scartato l’ipotesi che l’ex campione abbia assunto alcol e droga nei giorni precedenti alla sua morte, confermando che non gli erano state somministrate medicine per la sua cardiopatia. Riscontrata, invece, la presenza di psicofarmaci.

L’autopsia, inoltre, ha evidenziato un edema polmonare acuto e la riacutizzazione di una insufficienza cardiaca cronica: cause scatenanti della morte del campione argentino. Oltre ai problemi cardiaci (miocardiopatia dilatata e aree di ischemia miocardica), nel fegato sono state riscontrate tracce di una probabile cirrosi. Secondo quanto affermato da uno degli investigatori all’agenzia Telam, «Maradona assumeva psicofarmaci ma nessun medicinale per la cardiopatia». Peraltro alcuni di quei farmaci, probabilmente prescritti dalla psichiatra Cosachov (indagata come il neurochirurgo Luque), avrebbero potuto provocare un’aritmia cardiaca. Le conclusioni della autopsia potrebbero dare una svolta all’inchiesta della magistratura, portata avanti da Laura Capra, Cosme Iribarren e Patricio Ferrari.