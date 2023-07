Serie B, il Lecco sull’esclusione: “La società presenterà ricorso”

E' altissima la tensione in casa Lecco, viste le bagarre degli ultimi giorni. Il club lombardo ha conquistato la prima storica promozione in Serie B in cinquant'anni, ma a causa del proprio impianto potrebbe ritrovarsi nell'inferno dei dilettanti. Secondo quanto stabilito dalla Covisoc, la società del patron Di Nunno non potrà partecipare al prossimo campionato cadetto per il problema legato allo stadio e alla "perentorietà" del termine dei documenti da presentare entro lo scorso 20 giugno per poter giocare all'Euganeo di Padova. Documenti poi arrivati nelle ore successive. In merito a questa situazione, la squadra guidata in panchina da Luciano Foschi ha deciso di diramare un comunicato stampa. Ecco quanto scritto: