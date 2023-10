Lecco: ufficiale anche l’esonero di Foschi, il tecnico della storica promozione

Giornata di esoneri in Serie B. Dopo la scelta da parte del Bari di sollevare dall'incarico il tecnico Michele Mignani (CLICCA QUI PER L'UFFICIALITA'), anche il Lecco ha ufficializzato l'addio di Luciano Foschi. Fatale all'allenatore che ha guidato la squadra fino alla storica promozione in Serie B l'ennesima sconfitta in campionato rimediata lo scorso weekend per 3-0 sul campo del Cosenza. Appena un punto conquistato in sei partite, cinque ko ed ultimo posto in classifica con cinque reti all'attivo e ben tredici gol subiti. Numeri che hanno portato all'esonero dello stesso Foschi. Di seguito, il comunicato diramato dal club lombardo.