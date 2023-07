Lecco, la Serie B è di nuovo a rischio: il comunicato del club sul ricorso al TAR

Un'estate caldissima in sede di giustizia sportiva. La sentenza emessa dal Collegio di Garanzia del Coni ha già suscitato polemiche e varie correnti di pensiero. Ad oggi, non v'è ancora certezza sull'effettivo lotto di partecipanti al campionato cadetto. Il verdetto di ieri boccia il ricorso dell'esclusa Reggina e premia quindi il Brescia, ripescato dopo la retrocessione in Lega Pro, accolto invece il ricorso del Perugia, con il Lecco che dopo aver conquistato sul campo la promozione rischia di non poter disputare il campionato di Serie B 2023-2024.