Tra i protagonisti della promozione del Lecco, nonostante l'età Franco Lepore si è guadagnato una conferma in Serie B.

Il Lecco ha conquistato la prima storica promozione in Serie B. La compagine di Luciano Foschi ha iniziato la scalata nei tortuosi playoff di Serie C fino alla finale contro il Foggia, in cui ha primeggiato con due vittorie su due. Protagonista dei match è stato Franco Lepore, difensore che ha deciso il match d'andata allo "Zaccheria" ed è andato a segno anche al ritorno.