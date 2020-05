Lecce, Mancosu: “Dovremo convivere con il virus, speriamo si possa ripartire presto”

Marco Mancosu ha fretta di ricominciare.

Il trequartista in forza al Lecce nella stagione attuale ha assunto il ruolo di ammazza-grandi, visto e considerato che è andato a segno contro tutte le big di Serie A. Il capitano del club salentino, ai microfoni della redazione di Rai Sport, ha parlato dell’eventuale ripartenza del campionato dopo lo stop forzato a causa dell’emergenza Coronavirus.

“Anche tra di noi c’è chi ha più paura, chi non vorrebbe e chi invece freme dalla voglia di ripartire. Alla fine non può non prevalere il senso di ripartire: c’è da correre un rischio calcolato, secondo me lo dobbiamo correre. Se si ripartirà? Spero che con l’accordo dei medici si possa ripartire. Dopo aver sentito l’apertura del governo oggi ho un po’ di speranza in più. In caso contrario andremmo incontro a un’estate di corsi e ricorsi e non andrebbe bene. La questione meritocratica deve prevalere sempre, sennò non c’è giustizia. Il mio pensiero è che trovino una soluzione per poter ripartire. A livello di umore mi ha trasmesso positività come un primo passo per il riavvicinamento alle cose normali. Sudare e correre, sono cose che ricorderò con tanto affetto. È come tornare a quando si andava a fare gli allenamenti da bambini prima di diventare professionisti. Paura? No, purtroppo ci dovremo convivere con questo virus“.

