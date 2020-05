Serie A, Spadafora chiarisce: “Impossibile fissare data certa per la ripresa”

Vincenzo Spadafora fa chiarezza.

Question Time in parlamento con il ministro dello Sport Vincenzo Spadaforza che è tornato a fare il punto sulla ripartenza dello sport soffermandosi in particolare sul discusso tema relativo alla ripresa del campionato di Serie A. Spadafora, intervenuto alla vigilia dell’attesissimo incontro tra il Comitato tecnico-scientifico del Governo e la Figc, ha ribadito l’impossibilità di definire una data per il possibile ritorno in campo delle squadre per portare a termine la stagione 2019/20.

“Negli ultimi 3 giorni il dibattito è diventato sempre più aspro. L’idea di definire ora e subito la data della ripresa del campionato contrasta con quella di definire i passi sulla base dell’andamento dei dati. In Europa, in questo momento, le uniche date certe sono quelle dei Paesi che hanno deciso di bloccare i campionati, di bloccarli per sempre. La stessa Inghilterra ha rinviato di un altra settimana la ripresa degli allenamenti. Di fronte a tali pressioni, non posso che ribadire la mia linea e quella del Governo: speriamo che i campionati possano riprendere regolarmente. Ma oggi, lo ribadisco, è impossibile definire una data certa“.

“I Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, e le Finali ATP di Torino costituiranno una leva per la ripartenza dopo tanta sofferenza sull’intero territorio nazionale e su tutti i settori della nostra economia. Ora è necessario mettersi in cammino con passione e determinazione potenziando anche l’intero settore dello sport di base, perché i giovani di oggi saranno i campioni delle Olimpiadi del 2026, e le loro vittorie saranno direttamente proporzionali al sostegno che riusciremo a dare allo sport di base: per tutti, per tutte le discipline e in ogni angolo del Paese”.

Infine due battute sulla ripresa dei campionati: “Auspichiamo tutti vivamente che campionati possono riprendere regolarmente, allo stesso tempo oggi è impossibile definire una data certa perché dobbiamo verificare come reagirà la curva dei contagi nelle prossime due settimane”.