Juventus, Szczesny: “Svelo perché ho lasciato la Roma, la prima volta allo Stadium ho pensato una cosa”

Wojciech Szczesny e il sogno Juventus.

L’estremo difensore polacco si è trasferito al club bianconero nell’estate 2017, dopo avere lasciato la Roma, per diventare l’erede storico di Gigi Buffon, oggi suo vice. In tre stagioni ben 88 presenze collezionate, tra Serie A e Coppe. Nel palmarès due scudetti, una Supercoppa italiana ed una Coppa Italia, nonché il desiderio di alzare al cielo ancora tanti altri trofei. Intervenuto in diretta ai microfoni del canale Youtube Foot Truck, il portiere ha parlato della sua esperienza a Torino e della scelta di lasciare i capitolini.

“Quando si arriva alla Juventus – ha raccontato Szczesny – si comprende subito quanto vincere sia importante. Ad un certo punto della tua carriera vuoi solo vincere e per me è bello essere parte di un progetto giovane. A 29 anni vuoi lottare per campionato e Champions League, non si può giocare per 10 o 20 anni con la stessa squadra senza vincere nulla. A Torino, con la Roma, sono venuto due volte allo Stadium perdendo entrambe le gare per 1-0. La prima volta ho visto tutti i trofei disegnati sulla strada per gli spogliatoi… ho pensato ‘c***o, voglio giocare qui'”.

