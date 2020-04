Arsenal, l’ex Szczesny si racconta: “Ai tempi dei Gunners fumavo regolarmente. Vi racconto dell’episodio con Wenger”

Wojciech Szczesny e l’episodio

Il portiere della Juventus, intervenuto al podcast Arsenal Nation ha raccontato un piccolo aneddoto, non molto piacevole, riguardante i tempi dell’Arsenal. Uno stile di vita decisamente non adatto ad un calciatore. Di seguito le dichiarazioni dell’estremo difensore polacco classe ’90:

“Wenger sapeva che fumavo regolarmente; il mister chiedeva solo che non si facesse negli spogliatoi. Eppure mi capitò nel 2015, dopo un ko contro il Southampton. Mi misi in un angolo della doccia e mi accesi una sigaretta con la squadra ancora all’interno dello spogliatoio. Wenger non mi vide ma qualcun altro sì e glielo disse. Dopo qualche giorno il tecnico mi chiese spiegazioni, io ammisi e fui multato. Fui molto professionale, non vi furono scontri. Mi disse solo che sarei stato fuori per un po’. Poi, però, Ospina giocò molto bene le gare in cui mi sostituì e continuò lui. Mi manca il club, i tifosi, lo stadio“.

