Lecce, Corvino: “Stiamo mettendo tutto al posto giusto, ecco la strategia. Mercato? Ho la mia idea”

Queste le parole del direttore dell’area tecnica del Lecce Pantaleo Corvino, intervenuto in merito ai più importanti temi legati all’attualità della compagine salentina. In modo particolare l’ex dirigente di Fiorentina e Bologna ha spiegato in conferenza stampa le difficoltà di questa particolare sessione di calciomercato: “Ci sono ancora due settimane prima del gong finale del calciomercato. Direi ancora abbastanza, tenendo conto che gran parte delle operazioni si fanno nel rush finale Noi, nonostante diverse situazioni complicate, stiamo riuscendo a mettere le pedine giuste nei ruoli dove avvertivamo maggiormente l’esigenza, per mettere la nostra guida tecnica nelle condizioni migliori possibili per svolgere il proprio lavoro”.

Corvino, infine, ha concluso il suo intervento menzionando due dei possibili neo acquisti del Lecce, Paganini e Listkowski: “Paganini e Listkowski nostri obiettivi? Sono due giocatori che rispecchiano le nostre idee di calcio iniziali, ovvero avere giocatori con basi consolidate come Paganini e giovani che abbiano delle caratteristiche importanti anche in ottica futura come Listkowski”.

