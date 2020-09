Lecce, Corini: “Serie B campionato tosto, senza il pubblico è ancora più dura. Calendario? Ho la mia idea”

Il dispiacere di esordire in questo campionato in un Via del Mare privo dei tifosi è tanto.

Queste le parole di Eugenio Corini – neo tecnico del Lecce – intervenuto in vista dell’inizio del prossimo campionato di Serie B. L’ex allenatore del Brescia ha sottolineato il ruolo di fondamentale importanza che ricopre il pubblico all’interno del Via del Mare, vero e proprio dodicesimo uomo in campo per la compagine salentina: “Come ho detto il giorno della mia presentazione ricordo bene il ruolo del pubblico giallorosso nello spingere in rete la palla di Tabanelli nella gara con il Brescia. Cercheremo di regalare loro una gioia, sarà importante iniziare con il piede giusto, contro una squadra, il Pordenone, che ha fatto molto bene l’anno scorso. Dovremo approcciare bene al campionato, cercando la vittoria”.

Corini ha poi detto la sua anche per quanto riguarda il calendario degli impegni dei giallorossi nel campionato cadetto, categorie certamente piena di insidie: “Tre trasferte nelle prime cinque giornate? È un dato oggettivo, ma la mentalità sulla quale sto già lavorando prescinde dallo giocare in casa o trasferta. Voglio sempre un approccio determinato. Se vuoi recitare un ruolo da protagonista è importante vincere fuori casa. Questo sarà un campionato molto equilibrato e avvincente, credo che Frosinone e Empoli, che sono state protagoniste nello scorso torneo, reciteranno un ruolo importante, al pari del Pordenone, delle promosse dalla Lega Pro e delle retrocesse dalla massima serie. È una Serie B di altissimo livello. La trasferta di Brescia alla terza giornata? Anche loro avranno un ruolo da protagonista, mi fa piacere tornare in uno stadio dove siamo riusciti a fare delle cose importanti e spero, magari, che gli stadi possano riaprire al pubblico già in questa sfida.”

