Serie B, Monza scatenato sul mercato: i brianzoli chiudono per Barillà, il centrocampista non convocato dal Parma

Il Monza continua la sua campagna acquisti importante in vista della prossima stagione di Serie B.

Il club brianzolo ha in mente di creare una squadra che possa competere per la promozione in Serie A, un progetto che Berlusconi e Galliani vogliono completare in breve tempo. I biancorossi si stanno muovendo sul mercato per portare alla corte di Christian Brocchi elementi di valore che potranno fare la differenza in cadetteria. Uno dei nomi nuovi è quello di Antonino Barillà che non è stato convocato dal Parma in vista del ritiro e di conseguenza è ormai a un paso dai lombardi. Stando alle ultime indiscrezioni raccolte da tmw.com, l’ex Reggina nella prossima stagione sarà un giocatore del Monza.

