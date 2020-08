Palermo, il mercato entra nel vivo: si valutano due profili dal Monza, Marsura resta un obiettivo

L’arrivo di Ivan Marconi al Palermo potrebbe non essere l’unico affare chiuso tra Monza e Palermo.

Il difensore è arrivato in rosanero nei giorni scorsi e ha firmato un contratto biennale con i rosanero in vista della prossima stagione di Serie C. La dirigenza del club di Viale del Fante sta lavorando anche per portare alla corte di Roberto Boscaglia un paio di profili interessanti quali l’attaccante Andrea Brighenti e il centrocampista Andrea Palazzi. Il regista classe ’96 non ha disputato una stagione da protagonista con il Monza di Brocchi, ma nonostante tutto ha messo a segno una rete. Per lui non ci sarà posto in Serie B e per questo i rosanero stanno trattando per portarlo in Sicilia e rinforzare il centrocampo dove si stanno valutando anche Mazzitelli (Sassuolo) e Bianchi (Reggina).

Il mercato del Palermo è appena iniziato e gli obiettivi in entrata sono davvero tanti, bisognerà poi capire quanti si concretizeranno e quanti resteranno solo indiscrezioni. Dal Livorno spuntano i nomi di Agazzi e Marsura (allenato a Brescia da Boscaglia) e dal Cittadella quello di Rizzo che è attualmente svincolato e potrebbe vestire il rosanero. Il laterale mancino ha giocato anche in quel di Trapani in avvio di carriera e, come riporta l’edizione odierna de ‘Il Giornale di Sicilia’, sarebbe stato richiesto espressamente da mister Boscaglia per completare il reparto difensivo. C’è l’intesa con il calciatore sulla base di un contratto biennale, il Palermo starebbe però valutando la situazione anche in base al ruolo di Roberto Crivello. L’arrivo in rosa di Rizzo (con Marconi già rosanero) farebbe rischiare il posto all’ex difensore del Frosinone che potrebbe addirittura scivolare in panchina.