Serie B, cerimonia a Pisa: ecco il calendario 2020-21, apre Monza-Spal. Il Lecce…

Nasce la nuova Serie B 2020-2021.

In quel di Pisa, presso Piazza dei Miracoli, è andato in scena il sorteggio del calendario, con il prossimo campionato cadetto che avrà inizio sabato 26 agosto e si chiuderà venerdì 7 maggio 2021. Subito sfide in occasione della prima giornata: il Monza di Silvio Berlusconi affronterà la Spal, mentre il Frosinone ospiterà l’Empoli. In occasione dell’ultima giornata, invece, l’Empoli sfiderà il Lecce, con il Brescia che se la vedrà con il Monza.

PRIMA GIORNATA

Brescia-Ascoli

Cosenza-Virtus Entella

Cremonese-Cittadella

Frosinone-Empoli

Lecce-Pordenone

Monza-Spal

Pescara-ChievoVerona

Reggiana-Pisa

Salernitana-Reggina

Venezia-Vicenza

SECONDA GIORNATA

Ascoli-Lecce

Chievo Verona-Salernitana

Cittadella-Brescia

Empoli-Monza

Vicenza-Pordenone

Pisa-Cremonese

Reggina-Pescara

SPAL-Cosenza

Venezia-Frosinone

Virtus Entella-Reggiana

TERZA GIORNATA

Brescia-Lecce

Cosenza-Cittadella

Cremonese-Venezia

Frosinone-Ascoli

Monza-Vicenza

Pescara-Empoli

Pordenone-SPAL

Reggiana-Chievo Verona

Salernitana-Pisa

Virtus Entella-Reggina

QUARTA GIORNATA

Ascoli-Reggiana

Chievo Verona-Brescia

Cittadella-Pordenone

Empoli-SPAL

Frosinone-Virtus Entella

Vicenza-Salernitana

Lecce-Cremonese

Pisa-Monza

Reggina-Cosenza

Vicenza-Pescara

QUINTA GIORNATA

Cosenza-Lecce

Cremonese-Brescia

Empoli-Pisa

Monza-Chievo Verona

Pescara-Frosinone

Pordenone-Reggina

Reggiana-Cittadella

Salernitana-Ascoli

SPAL-Vicenza

Virtus Entella-Venezia

SESTA GIORNATA

Ascoli-Pordenone

Brescia-Virtus Entella

Chievo Verona-Cosenza

Cittadella-Monza

Frosinone-Cremonese

Vicenza-Pisa

Lecce-Pescara

Reggina-SPAL

Salernitana-Reggiana

Venezia-Empoli

SETTIMA GIORNATA

Cosenza-Brescia

Cremonese-Vicenza

Empoli-Reggina

Monza-Frosinone

Pescara-Cittadella

Pisa-Ascoli

Pordenone-Chievo Verona

Reggiana-Venezia

SPAL-Salernitana

Virtus Entella-Lecce

OTTAVA GIORNATA

Ascoli-Virtus Entella

Brescia-Venezia

Cittadella-Empoli

Frosinone-Cosenza

Vicenza-Chievo Verona

Lecce-Reggiana

Pordenone-Monza

Reggina-Pisa

Salernitana-Cremonese

SPAL-Pescara

NONA GIORNATA

Brescia-Frosinone

Chievo Verona-Lecce

Cosenza-Salernitana

Empoli-Vicenza

Monza-Reggina

Pescara-Pordenone

Pisa-Cittadella

Reggiana-Cremonese

Venezia-Ascoli

Virtus Entella-SPAL

DECIMA GIORNATA

Ascoli-Pescara

Cremonese-Virtus Entella

Frosinone-Chievo Verona

Vicenza-Cosenza

Lecce-Vicenza

Pordenone-Empoli

Reggiana-Monza

Reggina-Brescia

Salernitana-Cittadella

SPAL-Pisa

UNDICESIMA GIORNATA

Brescia-Salernitana

Chievo Verona-Reggina

Cittadella-SPAL

Cosenza-Reggiana

Cremonese-Ascoli

Lecce-Frosinone

Pescara-Vicenza

Pisa-Pordenone

Venezia-Monza

Virtus Entella-Empoli

DODICESIMA GIORNATA

Ascoli-Cosenza

Cittadella-Vicenza

Empoli-Cremonese

Monza-Virtus Entella

Pisa-Pescara

Pordenone-Brescia

Reggiana-Frosinone

Reggina-Vicenza

Salernitana-Lecce

SPAL-Chievo Verona

TREDICESIMA GIORNATA

Brescia-Reggiana

Chievo Verona-Empoli

Cremonese-Cosenza

Frosinone-Salernitana

Vicenza-Ascoli

Lecce-Pisa

Pescara-Monza

Reggina-Cittadella

Venezia-SPAL

Virtus Entella-Pordenone

QUATTORDICESIMA GIORNATA

Cittadella-Frosinone

Cosenza-Venezia

Empoli-Reggiana

Vicenza-Reggina

Monza-Ascoli

Pescara-Brescia

Pisa-Chievo Verona

Pordenone-Cremonese

Salernitana-Virtus Entella

SPAL-Lecce

QUINDICESIMA GIORNATA

Ascoli-SPAL

Brescia-Empoli

Chievo Verona-Cittadella

Cosenza-PISA

Cremonese-Monza

Frosinone-Pordenone

Lecce-Vicenza

Reggiana-Reggina

Venezia-Salernitana

Virtus Entella-Pescara

SEDICESIMA GIORNATA

Chievo Verona-Venezia

Cittadella-Lecce

Empoli-Ascoli

Vicenza-Virtus Entella

Monza-Salernitana

Pescara-Cosenza

Pisa-Frosinone

Pordenone-Reggiana

Reggina-Cremonese

SPAL-Brescia

DICIASSETTESIMA GIORNATA

Ascoli-Reggina

Brescia-Vicenza

Cosenza-Empoli

Cremonese-Chievo Verona

Frosinone-SPAL

Lecce-Monza

Reggiana-Pescara

Salernitana-Pordenone

Venezia-Pisa

Virtus Entella-Cittadella

DICIOTTESIMA GIORNATA

Chievo Verona-Virtus Entella

Cittadella-Ascoli

Empoli-Salernitana

Vicenza-Frosinone

Monza-Cosenza

Pescara-Cremonese

Pisa-Brescia

Pordenone-Venezia

Reggina-Lecce

SPAL-Reggiana

DICIANNOVESIMA GIORNATA

Ascoli-Chievo Verona

Brescia-Monza

Cosenza-Pordenone

Cremonese-SPAL

Frosinone-Reggina

Lecce-Empoli

Reggiana-Vicenza

Salernitana-Pescara

Venezia-Cittadella

Virtus Entella-Pisa.