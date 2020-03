Emergenza Coronavirus, il Lecce si ferma. Liverani: “Il caso Rugani ci ha toccato molto”

Il Lecce ferma gli allenamenti.

Il club salentino, a seguito delle nuove disposizioni del Governo per contrastare l’emergenza Coronavirus e ai casi di contagio che hanno coinvolto due giocatori di Serie A (il difensore della Juventus Daniele Rugani e l’attaccante della Sampdoria Manolo Gabbiadini), ha deciso di sospendere le attività di preparazione atletica in programma al Via del Mare fino a lunedì.

“Abbiamo deciso di interrompere da oggi fino a lunedì – ha spiegato il tecnico giallorosso Fabio Liverani – perché credo che quello che è successo a Rugani abbia toccato tutte le società, c’è stato un evolversi della situazione e noi ci adeguiamo al suggerimento della Lega, visto che ora tutte le squadre sono ferme. Ad oggi l’ultima comunicazione ufficiale parla di una ripresa del campionato per il 4 aprile e monitoriamo la situazione tramite il presidente, che è in collegamento quotidiano con le altre società. Se dovessero esserci nuove disposizioni ci adegueremo“.

