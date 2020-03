Lazio, parla Acerbi: “Mi manca il campo, la Champions un mio obiettivo. Scudetto? Ecco cosa farò in caso di vittoria”

Francesco Acerbi sulla lotta Scudetto.

Il difensore della Lazio si è concentrato sulla stagione che al momento è stata stoppata a causa dell’emergenza legata al Coronavirus. Una diretta instagram particolare quella del centrale biancoceleste che ha trattati diversi temi.

“La stagione? Speravo che quest’anno andasse così visti i giocatori che abbiamo, siamo una grande squadra e lo stiamo dimostrando. Speriamo si riprenda al più presto. Mi manca il calcio, i compagni, andare all’aria aperta, ma me la faccio passare. Obiettivi? La Champions è tra i miei obiettivi, ne ho tanti ma penso ad uno alla volta. Lo Scudetto? Se lo vinciamo mi raso i capelli insieme ad Immobile, le cose si fanno sempre in due. La coreografia contro l’Inter è stata emozionante, tutto bello. Per fortuna che abbiamo vinto”.

