Copa America 2020, ufficiale il rinvio al 2021: l’edizione si sarebbe dovuta disputare tra Argentina e Colombia

La Copa America 2020 è stata posticipata al 2021.

La manifestazione organizzata dalla CONMEBOL si disputerà a giugno del 2021 (fino al 12 luglio) a causa dell’emergenza Coronavirus che ha messo in ginocchio il mondo intero. Il torneo tra le Nazionali del Sud America, il 47° della storia, si sarebbe dovuto giocare in Argentina e Colombia la prossima estate, invece per andare di pari passo con EURO 2020 è stato posticipato al 2021 (dall’11 giugno all’11 luglio).

