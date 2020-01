Roma-Lazio, Fonseca: “I tifosi ci sono vicini, la squadra è motivata. Modulo? Ecco come giocheremo”

Paulo Fonseca si proietta al derby contro la Lazio.

La Roma affronterà nella sfida di domenica delle ore 18,00 i biancocelesti che sono reduci da 11 vittorie consecutive in campionato. I giallorossi, al contrario, hanno perso le ultime due gare casalinghe contro Torino e Juventus. Il tecnico romanista, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato del match dell’Olimpico e di quanto sia importante vincerlo.

“È bellissimo vedere questo appoggio dei tifosi alla squadra. Sono molto contento di vedere questo sostegno, per noi è importantissimo. In tutti i momenti i tifosi ci sono stati vicini, in questo momento noi dobbiamo lottare per loro e fare una buona partita. Si meritano il nostro impegno. Pastore e Perotti non sono in grado di giocare dal primo minuto ma saranno in panchina. La squadra sta bene, ha fiducia ed è motivata. Siamo in condizione per fare una buona partita. Derby? Non dobbiamo pensare alla fortuna, ma capisco questa idea. Per me una squadra che domina la partita, che ha iniziativa, che ha coraggio è più vicina alla vittoria. Giocheremo con la difesa a quattro. Spinazzola, Santon e Kolarov si giocheranno i posti. Kluivert sta meglio dell’ultima partita. È stato infortunato di recente, si era allenato pochi giorni e poi ha giocato novanta minuti. Non è semplice farlo. Con la Juventus ha dovuto giocare perché non avevamo altre soluzioni: non ha fatto una buona partita, ci ho parlato e mi ha detto che era molto stanco. Domani possiamo vedere un Kluivert diverso”.