Milan-Juventus, Pioli: “Sconfitta nel derby pesante, non penso al futuro. Coppa Italia? Vogliamo vincerla”

Il Milan si prepara per la semifinale d’andata di Coppa Italia che vedrà i rossoneri opposti alla Juventus.

Gli uomini guidati da mister Stefano Pioli affronteranno nella serata di giovedì i bianconeri di Sarri in quel di San Siro, un match di importanza enorme che potrebbe cambiare le sorti della stagione. Il tecnico del club di via Aldo Rossi, ai microfoni di Rai Sport, si è così proiettato alla sfida contro i piemontesi.

“Le voci sul mio futuro non mi interessano. Abbiamo tante di quelle partite da giocare e ancora tanti obiettivi da raggiungere che il futuro non è una mia priorità. La sconfitta è stata pesante per come è arrivata e per tutte le situazioni che c’erano dentro a questa gara. Ci ha fatto male perdere un derby così, giocare una partita subito molto importante contro un’avversaria come la Juve ci può sicuramente aiutare. La Coppa Italia diventa importante per tutti i club prestigiosi. Tutte le società ci tengono a fare bene in questa competizione. Noi siamo stati bravi ad arrivare fino alle semifinali, ma non è sufficiente. Vogliamo provare ad arrivare fino in fondo”.

