Lecce, Liverani entusiasta: “Contro la Spal gara spartiacque, Barak e Saponara acquisti mirati”

Il Lecce sta vivendo un momento d’oro: due vittorie di fila contro Torino e Napoli hanno rilanciato in classifica i salentini attualmente quartultimi.

La vena realizzativa di Gianluca Lapadula unita ad alcuni innesti di levatura come Barak e Saponara hanno permesso ai giallorossi di issarsi in graduatoria dove adesso mantengono una distanza di tre punti dal Genoa terzultimo. Il tecnico della compagine pugliese, Fabio Liverani, ai microfoni di Sky, ha tessuto le lodi della sua squadra e applaudito l’approccio dei nuovi volti.

“Difficilmente i ragazzi conosceranno da me l’11 titolare in settimana. Spal? Con il cambio in panchina aumentano le nostre difficoltà. Di Biagio è un amico e sono contento di vederlo in Serie A, come sono vicino a Semplici che stimo molto. Per loro è una partita fondamentale, ma anche per noi è il primo nodo cruciale di questa stagione. Saponara ci ha scelto già a dicembre e si è allenato da solo per farsi trovare pronto, Barak giocava nell’Udinese ed era quello più in palla. Se sbagli a gennaio, prendendo chi non è in condizione o non è mentalmente pronto, fai un grave errore. La società è stata brava, poi la squadra li ha aiutati e loro si sono inseriti molto bene, con voglia e disponibilità”.

