Juventus, Sarri esonerato: decisiva l’eliminazione dalla Champions League

L’avventura di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus è terminata.

L’eliminazione dalla Champions League, a seguito della sfida di ieri contro il Lione, è stata fatale per le sorti dell’allenatore bianconero. I vertici del club di Torino hanno organizzato una riunione d’urgenza alla Continassa quest’oggi per decretare il futuro della panchina. Fin dalle ore successive al triplice fischio e non solo, tuttavia, aleggiava nell’aria l’ipotesi di un esonero. L’esito dell’incontro, nelle scorse ore, è stato infine funesto. Record negativi, sconfitte con le dirette contendenti a seguito della ripresa della Serie A dopo il lockdown e, infine, il ko nel doppio confronto agli ottavi di finale, in virtù della rete in trasferta dei francesi, contro un avversario sulla carta abbordabile. Un insieme di fattori che hanno reso inevitabile, agli occhi della dirigenza, la rottura.

È per queste ragioni che Maurizio Sarri non allenerà la Juventus nella prossima stagione. La sua parentesi sulla panchina dei Campioni d’Italia, nonostante il contratto che ancora lo lega ai bianconeri, è durata soltanto una annata. Il club di Torino, da parte sua, sta già vagliando nuove ipotesi: da Mauricio Pochettino a Simone Inzaghi. Questi i nomi più caldi. Quel che è certo è che la nuova stagione di Serie A avrà inizio tra poche settimane e la società intende affidare la panchina ad un tecnico esperto che possa conquistare gli obiettivi prefissati. In particolare, l’auspicio è di potere concorrere per quella Champions League tanto bramata, sfumata anche quest’anno.

Di seguito il comunicato ufficiale con cui la Juventus ha annunciato di avere esonerato Maurizio Sarri: “Juventus Football Club comunica che Maurizio Sarri è stato sollevato dal suo incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società desidera ringraziare il tecnico per aver scritto una nuova pagina della storia bianconera con la vittoria del nono Scudetto consecutivo, coronamento di un percorso personale che lo ha portato a scalare tutte le categorie del calcio italiano“.

