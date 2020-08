Juventus, Agnelli: “Non conta una gara, faremo analisi più profonde. Il futuro di CR7 e Sarri…”

Parla Andrea Agnelli dopo il flop della Juventus in Champions League.

Il numero uno bianconero, intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la gara contro il Lione, si è concentrato sul futuro della vecchia signora e, in particolare, su quello della stella Cristiano Ronaldo e il tecnico Maurizio Sarri: “Sono convinto che CR7 sarà con noi. Mi risulta che il racconto del giornalista in questione su France Football sia frutto di interviste di mesi fa. E guarda un po’, è su France Football prima di una gara coi francesi… No, Cristiano Ronaldo è un pilastro della Juventus. E su Sarri e la prossima finestra di mercato: “Alla fine sull’albo d’oro c’è il vincitore non gli asterischi con ‘mi aspettavo di più’. Lo Scudetto lo abbiamo vinto ed era uno dei principali obiettivi. Facciamo le nostre valutazioni, ora, sono considerazioni che vanno approfondite. Non deve essere una partita che porta a dare dei giudizi ma l’analisi di quel che è successo in una stagione durissima. Faremo delle analisi che prenderanno tutti gli elementi in considerazione”.