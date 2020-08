Juventus-Lione, Capello: “Dybala azzardo inutile, Sarri aveva un’alternativa”. E su Higuain…

“Dybala non andava rischiato”.

Queste le dichiarazioni di Fabio Capello. L’ex allenatore della Juventus – oggi opinionista a Sky Sport – è intervenuto nel post partita della gara tra i bianconeri e il Lione. Argomento centrale del dibattito da lui instaurato alcune delle scelte di formazione prese da Maurizio Sarri, non in linea con quella che, secondo l’ex centrocampista, doveva essere la chiave di lettura dell’importante match: “Io avrei messo Cuadrado nel tridente, la leggevo in un’altra maniera questa sfida. Pensavo che già dall’inizio mettesse il colombiano alto al posto di Bernardeschi e invece…”.

Sbagliata anche, secondo l’ex tecnico, la scelta di rischiare Paulo Dybala, rientrato dopo l’infortunio muscolare alla coscia sinistra rimediato nell’ultima gara di campionato. L’argentino, nonostante fosse tra i convocati, non aveva ancora totalmente recuperato l’ottimale condizione fisica. La guida tecnica dei bianconeri ha tuttavia ugualmente deciso di rischiarlo nel corso della seconda frazione di gioco. La gara della Joya è durata soltanto 7 minuti. Il giocatore infatti è subito uscito dal campo dolorante. Un azzardo che, dunque, non ha pagato e che, probabilmente, avrebbe potuto concedere ai bianconeri una sostituzione in più utile a cambiare in maniera decisiva le sorti del match valido per gli ottavi di finale, terminato con l’eliminazione dalla Champions League del club di Torino.

“Il rischio Dybala – dice Capello – non andava preso. L’allenatore deve capire che cosa ha in mano, non c’è un solo sistema di gioco, deve essere elastico. Ho fatto i complimenti a Sarri perché si era adeguato, ma mi sembra che a un certo punto sia mancata quella rabbia che mette in evidenza le qualità dei giocatori. Si è messo in evidenza solo Ronaldo, perché l’Higuain di stasera è stata un cosa…”.

