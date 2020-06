Juventus femminile, Bonansea: “Il Mondiale ha cambiato il nostro calcio, ecco qual è il mio obiettivo futuro”

Barbara Bonansea freme per ritornare in campo.

Serie A, via alla ripresa: ufficiali date, orari e diritti tv delle ultime dodici giornate. Il calendario

L’attaccante di Juventus e Nazionale italiana si è espressa in merito all’eventuale ripartenza del calcio femminile che avrà una riposta nella giornata di giovedì quando i club si riuniranno in Consiglio. La calciatrice bianconera, protagonista al Mondiale 2019 con le azzurre, ha rilasciato un’intervista a ‘La Stampa’.

Costarica, la trovata di McDonald: l’attaccante dell’Alajuelense si trasforma in “Burger King”

“Con il Mondiale abbiamo cambiato il calcio femminile in Italia, abbiamo giocato contro squadre più quotate, contro avversarie professioniste ed eravamo sfavorite, ma sapevamo che sarebbe andata come doveva. La nostra passione è la stessa dei colleghi uomini e ora le bambine faranno una fatica diversa per affermarsi come calciatrici, abbiamo tracciato una strada. Professionismo? Il nostro movimento è fatto ancora di diverse tipologie e quindi è difficile uniformarlo. Si andrà verso squadre delle stessa portata, figlie di club professionisti. Nel mentre però non possiamo restare ferme perché io gioco a calcio a tempo pieno, ci sono diritti che mi vanno riconosciuti. Campionato? Fosse per me giocherei sempre, ma qui bisogna fare un passo indietro. La Juve può permettersi i protocolli di sicurezza, ma altri club non lo so. Sentiamo che cosa ci dicono nel consiglio di giovedì. Sarebbe bello riprendere da Juve-Milan partita in programma anche al maschile, vedi le coincidenze. Lione? Un tempo credevo che quello sarebbe stato l’approdo ideale, poi la squadra per cui tifo, il club che sta a casa mia è diventato un riferimento e c’è un progetto di cui mi sento parte. Voglio vincere la Champions con questa maglia”.

Liga, l’ex arbitro Eduardo Iturralde González: “Guardiola era subdolo, ricordo quando zittii Mourinho”