Liga, l’ex arbitro Eduardo Iturralde González: “Guardiola era subdolo, ricordo quando zittii Mourinho”

I segreti svelati da Eduardo Iturralde González.

L’ex arbitro spagnolo con una carriera lunga 17 stagioni vissute in Liga, ha svelato alcuni particolari delle conversazioni avute negli anni con due tecnici di grande spessore quali Pep Guardiola e Josè Mourinho. Un curioso aneddoto concernente proprio il tecnico portoghese riguarda la sfida persa per 5-0 dal Real Madrid in casa del Barcellona, in cui i due ebbero uno scambio di vedute alquanto bizzarro. Mourinho disse all’arbitro: “Molto bene, Iturralde”. La risposta dell’ex direttore di gara fu a dir poco sconvolgente: “Su una cosa ti sbagli, qui c’è un gallo solo nel pollaio e non sei tu, sono io”

L’ex fischietto iberico ha confessato di aver avuto un rapporto migliore con lo Special One, a confermarlo le dichiarazioni rilasciate a Carrusel Deportivo.

“Avevo un ottimo rapporto con Mourinho. Guardiola invece era molto più difficile da gestire, era per gli arbitri molto più subdolo. Quando protestavano con gli assistenti, era molto più facile controllare Mourinho rispetto agli altri. Fu l’epoca più complicata in quanto a tensioni tra giocatori. Molte volte, prima delle partite i giocatori si salutano, si abbracciano. Nel periodo di Mourinho, non si guardavano nemmeno”.