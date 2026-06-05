Continuano ad avanzare le primissime voci di mercato che stanno caratterizzando i primi, caldissimi - a livello climatico e calcistico - giorni di giugno. La squadra che è più di tutte attiva sul mercato al momento è la Juventus, chiamata a migliorare un organico che ha perso la Champions League.

L'INTRECCIO CON L'ATLETICO MADRID

La priorità assoluta per i bianconeri è in avanti: dopo la conferma dell'addio di Vlahovic, che saluterà a zero dopo quattro anni e mezzo, la dirigenza è alla ricerca di un colpo da 90 in avanti. Secondo quanto raccontato da Gianluca Di Marzio, il nome che sta avanzando in queste ore è quello di Sorloth, in forza all'Altetico Madrid. Il norvegese è reduce da una stagione da 20 gol, nonostante la titolarità risicata. Il nome è gradito a Spalletti, che predilige attaccanti di questo tipo, e la Juventus ha già incontrato i suoi agenti per discutere della possibilità di una trattativa. Il suo arrivo non eslcuderebbe il possibile ritorno di Kolo Muani Ma non è l'unico intreccio tra le due squadre: Nico Gonzalez, in prestito agli spagnoli, rientrerà in Italia, ma la squadra di Simeone sta spingendo per acquistarlo con uno sconto rispetto al riscatto. E chissà che questo non possa portare a un intreccio totale tra le due trattative.

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