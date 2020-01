Borussia Dortmund, il ds Zorc avvisa la Juventus: “Emre Can? Non c’è molto tempo, ma non è un segreto…”

Emre Can sempre più lontano dalla Juventus.

Il centrocampista tedesco, in forza ai bianconeri, è molto vicino al passaggio al Borussia Dortmund che da qualche settimana lo sta corteggiando. Nelle ultime ore si sono praticamente definiti i dettagli dell’operazione che vedrà Can trasferirsi in Bundesliga, nelle casse dei piemontesi entreranno circa 30 milioni di euro. Il centrocampista già dall’inizio della stagione era finito ai margini della squadra con Maurizio Sarri che dapprima lo aveva escluso dalla lista Champions e successivamente impiegato con il contagocce anche in campionato. Il suo trasferimento avverrà con la formula del prestito con obbligo di riscatto, la conferma arriva anche dai gialloneri attraverso le parole del direttore sportivo Michael Zorc.

“Non è rimasto molto tempo. Non è un segreto che stiamo pensando ad Emre Can anche se non abbiamo preso ancora alcuna decisione“.

