Juventus, Moggi boccia Sarri: “A Napoli ha perso lui la partita, vi spiego perchè. Gattuso…”

Luciano Moggi boccia lettura tattica e gestione del match di Maurizio Sarri relativamente alla sfida persa dalla Juventus contro il Napoli di Rino Gattuso.

L’ex direttore generale della Juventus, attraverso le colonne di ‘Libero‘, ha criticato le scelte dell’attuale tecnico bianconero “reo” di aver schierato il tridente nella sfida persa al “San Paolo” contro il Napoli.

“Evidentemente a Sarri non era bastato perdere a Riyad la Supercoppa contro la Lazio (con i tre davanti) e ha voluto provare i tre attaccanti anche a Napoli, sottovalutando la squadra di Gattuso. Ci suona infatti strano che abbia messo in campo il tridente al S.Paolo e non lo abbia invece utilizzato in casa contro Cagliari e Parma, avversari molto più abbordabili di Lazio e Napoli. Mettendo in campo “i tre” si snaturano in primis le caratteristiche di Dybala, attualmente il più in forma della Juve. Con il tridente si restringono inoltre gli spazi di manovra e non si allarga il gioco perché le fasce sono completamente inutilizzate; non è il maggior numero di attaccanti in campo a far segnare più gol (con il Napoli nell’arco dei 90’ è stato fatto un solo tiro in porta). Così facendo viene meno l’equilibrio nella squadra e si può, al contrario, subire.Crediamo che sia Sarri a doversi adeguare alla squadra e non il contrario. Bravo invece Gattuso a capire i punti deboli dell’avversario”.

