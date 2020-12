Lazio, Eriksson applaude Inzaghi: “Non pensavo sarebbe diventato un grande allenatore. Mancini? Nessuna sorpresa”

Sven Goran Eriksson incorona il cammino della Lazio in Serie A e tesse le lodi dell’Italia di Mancini.

Il tecnico svedese in Serie A ha vinto lo Scudetto sulla panchina del club capitolino con Mancini e Simone Inzaghi in campo, nel corso dell’intervista concessa a “Il Messaggero”, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Sono sincero, 20 anni fa non mi sarei mai aspettato che Simone Inzaghi sarebbe diventato così bravo come allenatore. Ha fatto una grande lavoro partendo dal settore giovanile. Non mi sorprende che stia facendo così bene, né lui e né suo fratello. Hanno sempre vissuto di e per il calcio. Mancini? Ecco Roberto non è una sorpresa per me. Di lui avrei detto 30 anni fa che sarebbe diventato un grandissimo allenatore. Già ai tempi della Sampdoria. Seguiva tutto. Era giocatore, allenatore, presidente… guidava anche il pullman. Ha fatto un super lavoro. Dopo l’eliminazione con la Svezia l’Italia era crollata, lui non solo l’ha riportata in alto ma ha riportato il calore della gente. Credo che sia una delle favorite per vincere l’Europeo”.