Roma-Sassuolo, l’ex arbitro Rocchi: “Troppe polemiche, decisioni Maresca condivisibili. Fonseca? Dico la mia”

La Roma non va oltre il pareggio interno nella sfida contro il Sassuolo.

I giallorossi al termine della sfida hanno recriminato veementemente a causa di una rete annullata a Mkhitaryan alla fine del primo tempo e all’espulsione comminata ai danni di Pedro. A farne le spese anche il tecnico Paulo Fonseca che ha esagerato con le parole e per questo è stato cacciato dall’arbitro Maresca che ha senza dubbio sbagliato l’impossibile. Sulla direzione di gara dell’ormai ex collega si è espresso l’ex arbitro internazionale, Gianluca Rocchi, nel corso di un’intervista concessa a Rai Radio 1.

“Se la Var dove azzerare gli errori arbitrali è un fallimento, ma se è stata adottata per ridurli drasticamente allora è uno straordinario successo. Tantissime decisioni sono state corrette ‘correttamente’, quindi a mio giudizio è una innovazione utilissima. Il problema è che quando una decisione non è corretta al 100% ci si concentra su quella. Gli arbitri in questa stagione stanno facendo bene e la giornata di ieri è stata positiva. A Roma ci sono state tante decisioni. Fonseca lo abbiamo già incontrato a Roma, è una persona disponibilissima, come tutta la squadra, direi che nel primo tempo l’arbitro ha preso delle decisioni che erano meno sbagliate di quello che si pensava. Lui lo ha affrontato alla fine del primo tempo, e questo può portare a delle conseguenze. Capisco la reazione di Fonseca, ma bisognerebbe essere più freddi perché trovano l’arbitro, un professionista, che è sotto stress, si sente invaso nel proprio spazio e reagisce con un rosso, che è condivisibile. E la stessa considerazione potrei girarla all’arbitro, che ha di fronte un professionista in difficoltà e sotto stress”.