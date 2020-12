Mondiali 2022, l’Italia nelle mani di De Rossi: alle 18 a Zurigo il sorteggio dei gironi, l’ex Roma sarà il protagonista

A partire dalle ore 18,00 in quel di Zurigo andranno i scena i sorteggi dei gironi validi per le qualificazioni a Qatar 2022.

L’Italia di Roberto Mancini è stata inserita in prima fascia e di conseguenza non rischierà di pescare una delle big. Il destino degli azzurri sarà però nelle mani di Daniele De Rossi che insieme a Rafael Van der Vaart gestirà la composizione dei 10 gironi di qualificazione al prossimo Mondiale. L’ex capitano della Roma lasciò la Nazionale dopo quella maledetta notte di novembre che vide l’Italia pareggiare 0-0 contro la Svezia e di conseguenza dire addio ai sogni Mondiali per la prima volta dopo 64 anni (l’ultima volta era accaduto nel ’54 proprio in Svezia). Essendo l’Italia una delle finaliste di Nations League con Francia, Belgio e Spagna, le verrà riservato uno dei gironi con cinque squadre. Saranno 13 le nazionali europee a qualificarsi per la competizione iridata: le prime dieci di ogni raggruppamento, gli ultimi tre posti se li giocheranno le migliori seconde (attraverso play-off in gruppi) e le due migliori Nazionali della Nations League a patto che non siano già qualificate. Il calendario conferma che si partirà a marzo con le prime tre partite per continuare a settembre con ulteriori tre gare, il tutto finirà a novembre. L’Italia è stata protagonista di un biennio praticamente perfetto, ma adesso conta tornare al Mondiale. Le avversarie non sono di primo livello, ma occhio alla Svezia di Kulusevski e alla Turchia di Calhanoglu, da non sottovalutare troppo la Polonia di Lewandowski.