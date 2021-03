Italia-Irlanda del Nord, Chiellini: “Abbiamo vinto senza prendere gol. Mancini? Vi dico la mia”

Parola a Giorgio Chiellini.

Qual. Mondiali, Italia-Irlanda del Nord 2-0: gli azzurri non brillano ma si prendono i primi tre punti

La Nazionale italiana ha conquistato i primi tre punti validi per le qualificazioni ai prossimi Mondiali in Qatar. Per gli azzurri a segno i due attaccanti rispettivamente di Sassuolo e Lazio, Domenico Berardi e Ciro Immobile. A margine del match il difensore centrale della Juventus, Giorgio Chiellini, si è così espresso ai microfoni della Rai.

“Abbiamo vinto senza prendere gol e quindi dire che è stato un ottimo inizio, vittoria meritata. Potevamo segnare un pò di più, ma siamo comunque contenti. Loro sono pericolosi sui calci piazzati, giocato meglio nel primo tempo ma credo che il mister possa comunque essere contento. Adesso ci aspettano altre due partite in trasferta che sulla carta sono facili ma non bisogna sottovalutare nessuno. Sono tranquillissimo di questo gruppo, Mancini ha tante frecce nel proprio arco e sono sicuro che ci alterneremo nel migliore dei modi“.

