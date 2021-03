Qual. Mondiali, Italia-Irlanda del Nord 2-0: gli azzurri non brillano ma si prendono i primi tre punti

L’Italia archivia senza problemi la pratica Irlanda del Nord.

Nella prima giornata valida per le qualificazioni al Mondiale 2022 gli azzurri hanno esordito con una vittoria casalinga. Gli uomini guidati dal commissario tecnico Roberto Mancini hanno trovato il successo senza però brillare troppo e rischiando in alcune occasioni di subire anche la rete dai britannici. Ad aprire le marcature un mancino da posizione defilata di Domenico Berardi che al 14′ non ha lasciato scampo al portiere ospite, il raddoppio porta la firma di Ciro Immobile che sempre nel corso del primo tempo fulmina Peacock-Farrell con un destro da fuori. Nello stesso girone è arrivata anche la vittoria della Svizzera in casa della Bulgaria, nel prossimo impegno l’Italia dovrà vedersela proprio contro i bulgari in quel di Sofia.