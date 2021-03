Italia-Irlanda del Nord, Mancini: “Avremmo dovuto fare qualche gol in più. Guerini..”

Parola a Roberto Mancini.

Qual. Mondiali, Italia-Irlanda del Nord 2-0: gli azzurri non brillano ma si prendono i primi tre punti

Berardi e Immobile mettono a segno le due reti decisive ai fini del primo match di qualificazione ai Mondiali 2022. Il commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini, si è così espresso ai microfoni della Rai nel post partita dopo la vittoria contro l’Irlanda del Nord.

“Avremmo dovuto fare qualche gol in più soprattuto nel primo tempo, il secondo è da riguardare. Nella prima frazione siamo stati perfetti, nelle ripresa avviamo fatto girare meno velocemente la palla. Jorginho-Barella? Pellegrini e Locatelli hanno fatto una buona partita, ricordiamoci che loro sono anche una squadra fisica. Ci sta sbagliare qualcosa dopo cinque mesi di stop. Dobbiamo provare sempre a costruire, ma serve rischiare meno ripartendo da dietro. Fare gol per un attaccante è fondamentale, Immobile poteva anche segnare un altro gol. Siamo felici per lui. Morte Guerini? Questa vittoria è per lui, quello che è accaduto è una tragedia immane“.

