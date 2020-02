Lazio-Inter, Zenga: “Assenza Handanovic pesante, Eriksen quanta qualità! Ecco cosa deve fare Conte”

Domenica sera Lazio e Inter si daranno battaglia.

I nerazzurri sono appaiati al primo posto insieme alla Juventus con i biancocelesti dietro solo un punto, quello dell’Olimpico sarà un match ad alta tensione. Uno dei simboli interisti del passato per eccellenza ossia Walter Zenga, ai microfoni di tuttomercatoweb.com, si è proiettato alla sfida di domenica sera ed esaltato le caratteristiche del nuovo acquisto Eriksen.

“Eriksen? Entrare nella testa di Conte non è facile, ma deve trovare la posizione nel campo. In una partita così delicata, già il fatto che non c’è Handanovic, Antonio vuole affidarsi forse a chi già conosce il suo gioco. Eriksen è ultra-offensivo e dà tanta qualità. Può avere difficoltà nel centrocampo fisico della Lazio, dove rientrerà anche Milinkovic. Ma nel calcio conta la qualità. È un bel crocevia. Se consideriamo che la Juve nelle prossime due partite con Brescia e Spal dovrebbe vincerle entrambe, chi non dovesse vincere questa, considerando che la Juve avrà anche lo scontro diretto con entrambe in casa, potrebbe mandare il campionato in una certa direzione. Il problema è che senza Handanovic, senza nulla togliere a Padelli, l’Inter ha dimostrato che lo sloveno è di un altro livello. Lulic è importante nello scacchiere di Inzaghi, ma anche lì tra lui e Jony c’è differenza”.

