Milan, la carica di Bennacer: “Non dobbiamo mollare, vincere a Torino senza Ibra e Theo sarà più bello”

Ismael Bennacer non ha paura della Juventus.

Il Milan ha pareggiato 1-1 in quel di San Siro nella semifinale d’andata della Coppa Italia contro i bianconeri, adesso i rossoneri dovranno vincere all’Allianz Stadium per conquistare il pass per la finale. La compagine guidata da Stefano Pioli affronterà Sarri senza tre pedine fondamentali quali Castillejo, Ibrahimovic e Theo Hernandez causa squalifica. Uno dei protagonisti di questa stagione del Milan è stato finora il centrocampista algerino che, ai microfoni di Milan TV, ha confessato di non subire troppo la pressione in vista del match di Torino.

“Dai tutto in campo? Sì, se avete queste sensazioni io sono contento perché corro per il campo col cuore. Io lo faccio veramente per la squadra quindi sento un piacere. San Siro? Quando gioco sono dentro la partita e non sento quando loro cantano ma certo che quando recupero palla e sento i tifosi urlare mi aiuta tanto sul campo. Abbiamo fatto una bella partita ma non abbiamo vinto quindi ci è mancato qualcosa. Noi giochiamo per uno dei club più grandi. Non dobbiamo mollare mai. Ritorno? Dobbiamo crederci se no non siamo competitivi. Magari sarà ancora più bello vincere a Torino senza giocatori importanti. Dobbiamo dare di più perché la Juve è una grande squadra ma non è impossibile da battere”.