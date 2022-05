Juventus-Inter, Amadeus: “Coppa Italia ora più prestigiosa. Lautaro via? Lo capirei”

Le dichiarazioni di Amadeus alla vigilia di Juventus-Inter, finale di Coppa Italia in programma all'Olimpico di Roma l'11 maggio

"Fallimento in caso di mancato scudetto? Non sono d’accordo. Comunque finisca è stata per me una stagione importante, contro un ottimo Milan che non sta rubando nulla. L’Inter deve, già da ora, fare mea culpa. Per il vantaggio in classifica dilapidato; per la sconfitta di Bologna; per il derby gettato al vento. Ma questo è il calcio. Per me, se arrivi secondo al fotofinish, vinci la Supercoppa Italiana e magari la Coppa Italia, non puoi mai aver fallito. La Coppa Italia è cresciuta di prestigio, oggi è un trofeo molto importante. Come stimolo poi, dovrebbe bastare il fatto di poter vincere due trofei stagionali battendo la Juventus. Lautaro? Migliora sempre di più, come era prevedibile per uno con la sua qualità. Per il futuro ho fiducia in Marotta ed Ausilio. Io lo blinderei, per quelli che sono i miei gusti. Ma qualora fosse venduto per fare cassa e magari rinforzare la squadra con un paio di giocatori forti, forse lo capirei. Parliamo di uno degli attaccanti più corteggiati d’Europa".