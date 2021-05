Inter, Stramaccioni: “i nerazzurri devono tenere Lautaro. Handanovic sottovalutato”

L’Inter dopo alcune stagioni passate lontane dalla vetta è riuscita a riconquistare lo scudetto.

Inter, Berti: “Non tiferò mai per la Juventus, ma spero in una cosa”

I nerazzurri hanno disputato una stagione praticamente perfetta, lasciandosi abbastanza agevolmente alle spalle le inseguitrici. Sul grande traguardo raggiunto dalla società di Suning si è espresso Andrea Stramaccioni, ex tecnico dell’Inter, che ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

Inter, Lukaku e il rapporto con Lautaro: “Ci capiamo al volo. A suo padre dissi una cosa”

L’ex tecnico dell’Udinese ha detto la sua sulla splendida stagione dei nerazzurri, analizzando i giocatori che più lo hanno convinto: “Da allenatore dico che o io ho individuato un giocatore che possa rimpiazzarlo, e che mi soddisfi, oppure farei di tutto per non perderlo. Per giocare come vuole l’Inter serve tempo, le punte sono il cardine per il gioco di Conte: l’intesa tra Lautaro e Lukaku non bisogna pensare sia così facile trovarla. Lukaku è un giocatore atipico: è potente, veloce, ama attaccare la profondità ma anche scambiare con il partner d’attacco. Handanovic è il primo playmaker dell’Inter. Viene considerato per le sue parate, ma nello scacchiere dell’Inter ha un ruolo fondamentale per come si è evoluto il calcio moderno nella ricerca della costruzione dal fondo”.

Juventus-Inter, Pirlo: “Nerazzurri più affamati di noi. Passerella d’onore? Vedremo cosa ci diranno di fare”

Per Stramaccioni l’Inter è ancora lontana dalla Juventus capace di inanellare nove scudetti consecutivi: “Avendo l’Inter nel cuore spero lo diventi, ma ancora non lo è. L’Inter ha messo un grandissimo tassello con questo Scudetto, e lo vedo come un punto di partenza, per una società che non vinceva da dieci anni. Credo abbia posto le basi per un ciclo importante, ma quella Juve era una macchina da guerra già rodata, più avanti anche a livello europeo”.

Roma, Fonseca sulla sconfitta con l’Inter: “Paghiamo troppi errori difensivi”