Inter, Berti: “Non tiferò mai per la Juventus, ma spero in una cosa”

Se la Juventus arriva in Champions non è pericolosa per l’Inter.

Queste le dichiarazioni di Nicola Berti, storico ex giocatore dell’Inter che ha detto la sua in vista del big match della 37esima giornata tra i nerazzurri e la Juventus. Proprio in merito alla compagine bianconera, l’ex centrocampista interista ha voluto spendere delle parole molto importanti, spiegando come la Vecchia Signora stia per intraprendere una vera e propria rivoluzione tecnica.

Inter, Lukaku e il rapporto con Lautaro: “Ci capiamo al volo. A suo padre dissi una cosa”

Juventus-Inter, Pirlo: “Nerazzurri più affamati di noi. Passerella d’onore? Vedremo cosa ci diranno di fare”

L’accesso alla Champions League per la Juventus, infatti, non è ancora certo e questo, a detta di Berti , potrebbe variare non di poco il processo di crescita della formazione di Andrea Pirlo. In un’intervista concessa ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Berti ha spiegato come mancare l’accesso all’Europa che conta potrebbe, paradossalmente, risultare un vantaggio per la franchigia bianconera. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:“È semplice: se la Juventus va in Champions League, non fa la rivoluzione. Che è la cosa di cui ha bisogno per tornare competitiva nei prossimi anni. La mia è una battuta, ma a pensarci è una battuta sveglia. È un doppio senso che mi piace da morire. Domani la guarderò volentieri. Tifare Juventus? No, non posso assolutamente. Mai nella vita. Quella che stiamo dicendo è una contraddizione totale, ma è così: spero che la Juve vada in Champions League, così rimane su questo livello per un po’ e non torna subito a essere pericolosa. Con l’Europa League possono tornare insidiosi più velocemente. Sono il meno juventino di tutti, ma questo scenario mi sta simpatico. Però adesso non mi faccia passare per bianconero”.