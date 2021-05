Juventus-Inter, Pirlo: “Nerazzurri più affamati di noi. Passerella d’onore? Vedremo cosa ci diranno di fare”

Vigilia infuocata per la Juventus.

Sfida da dentro o fuori per la Juventus che, domani pomeriggio, ospiterà l’Inter nella sfida valida per la 37^ giornata di Serie A. Un impegno fondamentale per i bianconeri in chiave qualificazione, che non potranno più compiere passi faldi. Lo sa bene Andrea Pirlo che, nella consueta conferenza stampa pre-gara, ha invitato i suoi a tenere alta l’attenzione.

“Abbiamo fatto una partita da squadra nonostante venivamo da una sconfitta brutta contro il Milan. C’è stata una bella reazione e non era facile, avevamo bisogno di ritrovarci a livello di squadra. Passerella d’onore? Non lo so se ci sarà, noi abbiamo già fatto i complimenti all’Inter. Domani vedremo cosa ci diranno di fare”.

Sulle condizioni di Chiesa e Demiral: “Chiesa sta bene, sta recuperando e penso possa essere a disposizione. Demiral? L’altro giorno poteva giocare dall’inizio perché Bonucci ha avuto qualche piccolo problema. Si è allenato bene potrebbe anche iniziare”.

Sulla stagione dell’Inter: “Hanno avuto più fame di noi, non so se la rosa sia migliore. Sono due rose molte valide ma loro sono stati più bravi. Vedere l’Inter che viene allo Stadium da campione d’Italia deve darci qualcosa in più, deve farci bruciare e farci avere grande voglia. In porta sì giocherà Szczesny. L’Inter verrà con la formazione migliore, conoscendo anche il mister. Prepareranno al meglio questa partita dimostrando volendo dimostrare sul campo che sono i campioni”.

Pirlo si sofferma, infine, sull’opaca stagione della Juventus: “Non so dobbiamo recuperare e vedere chi sta bene. Di errori ce ne sono stati tanti, in testa ho tutto e a fine anno farà degli esami e parlerò col mio staff di quello che abbiamo fatto bene e quello che abbiamo fatto male. Se siamo a punto della stagione in questa situazione vuole dire che ne abbiamo fatti”.