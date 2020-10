Inter, Sanchez: “Sto bene, posso dare ancora tanto. Vidal? Ho un’idea precisa”

Sono felice, mi sento in forma, ho voglia di giocare. Borussia Monchengladbach, Sommer sui sorteggi di Champions: “Inter? Ci aspettano delle belle sfide”

Così Alexis Sanchez, attaccante cileno dell’Inter arrivato in nerazzurro nella scorsa sessione estiva di calciomercato. Approdato in quel di Milano soltanto in prestito dal Manchester United, il nino maravilla ha convinto tutti durante la sua prima stagione interista, facendo sì che la dirigenza guidata dal patron Zhangh lo acquistasse a titolo definitivo circa due mesi fa. Il classe ’88, intervenuto in esclusiva ai microfoni di Sky Sport, ha parlato per quanto riguarda la sua condizione fisica e le ambizioni che vuole al più presto concretizzare con la maglia dell’inter: “Più gioco, più mi sento bene e posso aiutare la squadra con gol e assist. Sono contento anche per i miei compagni, per come abbiamo iniziato. Con la Fiorentina abbiamo fatto una rimonta nel finale e non era semplice. Stiamo facendo bene, ma possiamo fare ancora meglio. Scudetto? È troppo presto, bisogna vedere più avanti”.

Sanchez ha poi proseguito tornando sulla passaggio dai Red Devils ai nerazzurri: “Dopo lo United volevo respirare un’altra aria e quando sono arrivato all’Inter ho trovato un allenatore che non molla mai – ha proseguito l’attaccante -. Anche i giocatori hanno voglia di imparare e di vincere qualcosa. L’Inter è una famiglia: non solo i giocatori, anche gli chef e chiunque lavora per questa società”.

Chiosa finale sul suo nuovo compagno e amico Arturo Vidal e su Lautaro Martinez e Lukaku, suoi compagni di reparto: “Conosco Arturo da 15 anni, è un giocatore che capisce il calcio. Difficile trovare uno così nel panorama mondiale, ha una grande visione di gioco. Lautaro e Romelu? Sono una potenza, si completano l’un l’altro: siamo un bell’attacco”.

Inter, Lukaku premiato come MVP dell’Europa League: “Ringrazio tutti, quest’anno faremo ancora meglio”