Inter, Moratti nostalgico: “Mi manca l’adrenalina, che anno quello del Triplete! Messi? Sarebbe un sogno”

Massimo Moratti tra momento nostalgia e rimpianti di calciomercato.

L’ex presidente dell’Inter, ospite de La Politica nel Pallone su Gr Parlamento, ha ricordato con tanta emozione l’anno del Triplete nerazzurro e si è lasciato andare sui colpi di calciomercato che metterebbe a segno adesso.

“Un anno bellissimo, dopo cinque stagioni molto buone C’era grossa complicità, tutti volevano quel risultato ma non ne parlavano. Mi manca l’adrenalina che nel calcio hai costantemente e soprattutto il dialogo con la gente, ce l’ho ancora adesso ma allora c’era anche il modo di ripagarne l’affetto. Lautaro? Dipende dalla sua volontà, leggo che il Barcellona gli starebbe facendo delle offerte esorbitanti a cui è difficile dire di no. Haaland? Fa venire una voglia di prenderlo… E ancora deve esprimere il suo potenziale al 100%”. Dybala? È un giocatore che mi piace molto, ha tutto per conquistare la gente. Messi? Il sogno a occhi aperti di tutti. Ancora oggi resta il più forte al mondo ma non si muove da Barcellona”.

