Inter, il medico Volpi: “Non siamo responsabili per ciò che accade fuori dal campo. Riunione Lega per la ripresa? Ancora 4 i nodi da sciogliere”

Parola a Piero Volpi.

Sono ancora diversi i nodi da sciogliere nel protocollo della FIGC: bocciato da quasi tutti i club di Serie A che, nei giorni scorsi, hanno chiesto un incontro con Federmedici e Federcalcio per un nuovo documento condiviso con ministeri e Comitato Tecnico Scientifico. A soffermarsi sull’argomento anche il medico sociale dell’Inter, Piero Volpi, intervenuto ai microfoni di Sky Calcio Club per analizzare il protocollo e tutti i dubbi sollevati nei giorni scorsi ed esprimersi inoltre – più in generale – sulla ripresa dei campionati.

“Io due mesi fa ho avuto il Coronavirus, sono stato anche ricoverato per questo. Il problema lascia strascichi anche dal punto di vista psicologico, non solo fisico. Anche nei calciatori e negli sportivi è un tema da non sottovalutare. A breve spero di riprendere tutte le mie attività. Riunione di Lega per la ripresa? I nodi principali da sciogliere sono quattro: responsabilità penale del medico, ritiro prolungato, quarantena per tutti in caso di positività e il reclutamento della diagnostica (i tamponi e i test sierologici). Non c’è equità legislativa in tutte le regioni al momento. Le linee guida dicono che non devi andare a toccare i test e i tamponi della popolazione. I reagenti tendono a scarseggiare non solo in Italia, ma in tutta Europa”.

Chiosa finale sulla responsabilità in caso di dolo: “Sicuramente aiuterà, la responsabilità di dolo deve essere verificata. Il giocatore si allena ed è controllato 4-5 ore, poi se ne va a casa. Il medico non può essere responsabile per la vita che fa al di fuori. Il fatto di non fare il ritiro è importante sotto il punto di vista della responsabilità. I vertici lavoreranno anche sul maxi ritiro, non bisogna dimenticare l’aspetto psicologico. Recludere ancora per un certo periodo i giocatori non è corretto”.