Inter, Moratti: “Mourinho, c’è un rimpianto. Conte? Gli è mancata una cosa”

Parola a Massimo Moratti.

Diversi i trionfi che hanno contribuito a rendere magica la gestione interista della famiglia Moratti, con la conquista dello storico Triplete del 2010 che si piazza in cima alla classifica di tali storici trionfi. Un’amministrazione esemplare, quella che ha portato in alto l’Inter e che ha contribuito a scrivere il nome del club tra i grandi d’Italia e d’Europa.

In casa nerazzurra, l’avvicendamento in panchina tra Antonio Conte e Simone Inzaghi – per il quale manca solo l’ufficialità – continua ad essere il tema cardine degli ultimi giorni. Anche lo stesso Moratti, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, ha voluto dire la sua proprio sull’addio del tecnico leccese e sul rimpianto, eventuale, di non aver potuto richiamare José Mourinho alla guida dei nerazzurri. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.

“Credo sia un addio diverso da quelli dei suoi predecessori. Conte è un allenatore molto ambizioso, si vede che non ha avuto certe garanzie progettuali. Dopo aver vinto all’Inter, meglio scappare come hanno fatto altri in passato. Mourinho? La Roma ha fatto un grandissimo colpo con José. Chissà, se avesse aspettato, magari sarebbe potuto tornare all’Inter. Io ne sarei stato contento”.