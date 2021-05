Inter, Lautaro: “Il derby con il Milan svolta Scudetto. Lukaku? Al suo arrivo mi ha detto una cosa”

Lautaro Martinez fa il punto in vista del match tra Juventus e Inter.

L’attaccante argentino sta vivendo la stagione della svolta nella sua carriera. Insieme a Romelu Lukaku, ha trascinato la formazione di Antonio Conte alla vittoria dello scudetto dopo quasi un decennio di dominio incontrastato da parte della franchigia bianconera. Un trionfo storico quello portato a termine dai nerazzurri, che devono gran parte del merito anche alla classe e al talento dell’ex giocatore del Racing.

Il numero 10 interista – in un’intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di DAZN – ha detto la sua rispetto ai fattori che hanno consentito all’Inter di diventare campione d’Italia. Ecco le sue parole, legate anche al rapporto con giocatori come Lukaku, Darmian e Eriksen.

“Svolta Scudetto? Dopo la sconfitta contro il Milan e l’uscita dalla Champions League, abbiamo cambiato tanto la testa e il modo di lavorare, perché volevamo davvero vincere qualcosa. Alla fine pensavo che saremmo arrivati tutti più vicini in termini di punti, non immaginavo certo questa differenza. Tutto questo è incredibile anche per me, visto che sono sempre arrivato secondo. Lukaku? Quando Romelu è arrivato, io ero all’Inter già da un anno. Il primo giorno che l’ho incontrato mi ha detto: “Ti farò segnare un sacco di gol”. Da lì è cominciato tutto. Matteo Darmian è un professionista, se glielo chiedi fa anche il portiere! Christian Eriksen è un artista. Mi ricordo il primo allenamento che ha fatto qui: ha fatto due gol pazzeschi da fuori area”.

