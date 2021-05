Inter, Conte in vista della Juventus: “Sfida affascinante. Il match dell’andata ha segnato la svolta”

L’Inter sabato alle ore 18 se la vedrà contro la Juventus.

Antonio Conte sfiderà il suo passato in un match che segna un po’ il passaggio di consegne, con i bianconeri che dopo 9 anni lasceranno il trono d’Italia proprio ai nerazzurri. Nonostante i lombardi si siano dimostrati più forti in questa stagione, la partita mantiene il suo fascino e le due compagini si sfideranno a viso aperto. Alla vigilia del match l’attuale allenatore dell’Inter ha parlato ai microfoni di Inter Tv, presentando una sfida mai banale.

L’ex tecnico dei bianconeri è convinto che il match dell’andata sia stato fondamentale per comprendere appieno le potenzialità della sua rosa: “Nel corso di una stagione ci sono delle partite che ti mettono di fronte ai più forti e ti dicono a che livello sei. Vincere contro la squadra che per nove anni di seguito aveva conquistato lo Scudetto e dalla quale l’Inter aveva un gap da colmare ha significato molto a livello di autostima, di consapevolezza nei propri mezzi. Da questo punto di vista è stata una vittoria molto importante. C’era comunque un rischio, cioè che rimanesse una gara fine a se stessa: poteva diventare un boomerang, avresti potuto pensare di essere forte e magari rilassarti. Invece siamo stati molto bravi: l’abbiamo capitalizzata nella giusta maniera, le abbiamo dato la giusta importanza e abbiamo proseguito lungo la nostra strada”.

L’allenatore pugliese non si aspettava un campionato a senso unico: “Sinceramente no. Avevo pronosticato un campionato molto equilibrato. E di fatto lo è stato, a parte l’Inter che ha preso una propria strada andando dritta fino al traguardo. L’equilibrio c’è, ma dietro all’Inter: noi abbiamo fatto qualcosa di inaspettato, anche per come è stato fatto. In un campionato equilibrato c’è stata una squadra che ha fatto cose straordinarie: merito ai calciatori e a tutta l’Inter”.