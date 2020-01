Inter, l’analisi di Balzaretti: “Non vedo troppi margini di crescita, ecco cosa serve a Conte”

Federico Balzaretti analizza la stagione vissuta finora dall’Inter.

Roma, Zeman e le bandiere giallorosse: “Totti procuratore? Non è cosa sua. Il futuro di De Rossi…”

Gli uomini guidati da Antonio Conte al momento occupano la seconda posizione in classifica a -4 dalla capolista Juventus, i nerazzurri nelle ultime due uscite hanno perso terreno nei riguardi dei bianconeri che hanno approfittato degli scivoloni avversari. L’ex laterale mancino di Roma e Palermo, ospite di Tiki Taka in onda su Italia 1, ha detto la sua riguardo la stagione vissuta dalla compagine nerazzurra.

Juventus-Roma, Fonseca: “La squadra è motivata, vogliamo vincere. Perotti? Ho una speranza”

“L’Inter sta funzionando meno perchè non i giocatori non hanno la tenuta dei 90′, un grande inizio e poi un calo nella ripresa sia con il Lecce che con l’Atalanta. All’Inter non vedo grandissimi margini di crescita, deve giocare sempre al massimo mentre i margini li vedo alla Juve. In estate hanno puntato sui titolari ed hanno investito su Sensi, Barella e Lukaku e ora dovranno cercare di sistemare e allungare la rosa”.

Serie A, le sentenze di Moggi: “Napoli allo sbando! Juventus? Meglio Atalanta e Lazio, l’Inter…”