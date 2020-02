Inter, la rivelazione di Ronaldo: “Moratti preferì Cuper a me, ecco come sono andate le cose”

Ronaldo torna a parlare del suo addio all’Inter.

Coppa Italia, Inter-Napoli: Conte ritrova Lautaro, Gattuso sceglie Mertens.Le formazioni ufficiali

L’ex attaccante brasiliano ha indossato la maglia nerazzurra per ben cinque stagioni, dal 1997 al 2002, collezionando soltanto 68 presenze condite da 49 reti. Il “Fenomeno” ha rivelato che è stato proprio l’allenatore argentino a spingere Ronaldo lontano dai nerazzurri. Le dichiarazioni dell’ex Real Madrid rilasciate ai microfoni di DAZN.

Serie A, Fassone sulla lotta scudetto: “La Juventus non è cresciuta, Inter solida ma preferisco la Lazio. I veri problemi del Napoli…”

“Io stavo bene in nerazzurro, a Milano. Sentivo un affetto incondizionato dai tifosi, in tutta Italia. Però per l’allenatore (Hector Cuper) non potevo continuare: l’unica volta che parlai con Moratti gli dissi che non potevo andare avanti con lui. O andava via lui o io. Purtroppo, perché in quel momento la mia storia con l’Inter finì male, lui preferì Cuper a me. D’altro canto, iniziava invece la mia storia con il Real Madrid”.

Nocerino-Mediagol: “Ho deciso il mio futuro. Liverani predestinato, Tedesco lo vedo a Palermo. Rossi e Allegri top, Napoli mio rimpianto”