Fiorentina-Inter, Pazzini: “Finale di Coppa Italia vinta con il Palermo, ricordo…”

"Le finali sono sempre bellissime, mi aspetto due squadre agguerrite. L’Inter, in più della Fiorentina, potrà contare sull’abitudine a giocare questo tipo di partite. Ma per la Viola sarà una partita importantissima, diversa. Quando giochi per un traguardo importante in una partita secca può succedere di tutto. Ho avuto la fortuna di vincerla con l’Inter contro il Palermo: ricordo una grande serata, è sempre bellissimo alzare un trofeo. Fiorentina? Ci arriva con grande entusiasmo, già giocarsi una finale è un traguardo importante e assolutamente non scontato. Quando ti trovi a giocare una partita del genere arrivi con una ondata di fiducia incredibile, e poi ci sarà un’intera città a spingere la squadra. Mi pare che i Viola non vincano la Coppa da 22 anni, li vedo belli carichi, ci sarà un’atmosfera bellissima. La Fiorentina è una squadra che ti attacca alta, con tre attaccanti che cominciano subito a fare pressing. L’Inter è una corazzata. Come sempre si deciderà nei duelli. Sarà il palleggio della Fiorentina contro l’esperienza dell’Inter".